ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Средняя выплата в ОСАГО в августе 2017 года выросла на 5% и составила 77 тыс. 749 рублей, а средняя премия сократилась на 5% - до 5 тыс. 813 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-августа 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА). Средняя выплата в августе 2016 года составила 74 тыс. 296 рублей, средняя премия – 6 тыс. 112 рублей.

«Положительных изменений на рынке ОСАГО не отмечается. Уже долгое время мы наблюдаем тенденцию падения средней премии и роста средней выплаты. Это говорит о том, что ситуация в этом сегменте страхования усугубляется, так как нарастает дисбаланс системы», - отметил президент РСА Игорь Юргенс.

В январе-августе 2017 года средняя выплата выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77 тыс. 779 рублей, средняя премия сократилась на 4% - до 5 тыс. 788 рублей.

В январе-августе 2017 года объём начисленных премий по ОСАГО составил 149,253 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 25% - до 128,388 млрд рублей.