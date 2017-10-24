ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Средняя выплата в ОСАГО в январе-сентябре 2017 года выросла на 17% и составила 77 тыс. 253 рублей, а средняя премия сократилась на 3% - до 5 тыс. 814 рублей. Об этом свидетельствуют предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-сентября 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата в январе-сентябре 2016 года составила 66 тыс. 132 рублей, средняя премия – 6 тыс. 015 рублей. В сентябре 2017 года средняя выплата выросла на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76 тыс. 912 рублей, средняя премия сократилась на 1% - до 6 тыс. 018 рублей.

«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом страхового рынка. Особенно это прослеживается на разрыве в динамике между средней выплатой, которая значительно выросла, и средней премией, которая продолжает сокращаться», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, развитие электронных продаж полисов ОСАГО (обязательное для всех игроков ОСАГО с начала 2017 года) приносит страховщикам более дешёвые полисы с высокими выплатами. «В эти продажи пошли клиенты из регионов, где установлены необоснованно низкие региональные коэффициенты к тарифам, куда страховщики не хотели идти. Е-полисы также предпочитают покупать владельцы недорогих и маломощных автомобилей – также не слишком желанные для страховщиков. С другой стороны, в удалённых продажах более свободно проходят манипуляции клиентов с ценами в сторону занижения из-за предоставления неточных данных страховщикам», - сказал И.Юргенс.

В январе-сентябре 2017 года объём начисленных премий по ОСАГО составил 168,2 млрд рублей, сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 22% - до 141,8 млрд рублей.

«Кризис на рынке ОСАГО развивался в последние 1,5 года особенно жёстко. Дисбаланс складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов. Рассчитываем, что наш страховой рынок будет двигаться в этом направлении», - заключил президент страхового союза.