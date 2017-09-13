ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Станцию Измайлово Московского центрального кольца (МЦК), которая входит в состав одноимённого транспортно-пересадочного узла, и станцию метро «Партизанская» связала единая пешеходная зона. Проезд между домами 69д и 69 на Измайловском шоссе закрыли для автомобилей. Остановки общественного транспорта, которые там располагались, перенесены в Проектируемый проезд № 6605 и на автостанцию «Партизанская», расположенную по соседству.

Пешеходное пространство между станциями метро и МЦК позволит сократить время пересадки. Его создали в рамках комплексного благоустройства транспортного узла. Один из ключевых объектов, который появится в новой пешеходной зоне, — переход с навесом. Он не только свяжет станции метро и МЦК, но и позволит пассажирам быстро добираться до автостанции и остановок наземного транспорта. Такой переход сделает пересадку с одного вида транспорта на другой удобной в любую погоду.

В районе ТПУ организуют новые остановочные пункты наземного транспорта, обновят навигацию и выделят места для парковки автомобилей. В единой пешеходной зоне установят лавочки. Поздней осенью рядом с ними высадят деревья и кустарники.

Стоит отметить, что в связи с обустройством пешеходной территории на 75 метров перенесен выезд со стороны Проектируемого проезда № 6605 на Измайловское шоссе, а также въезд на автостанцию «Партизанская» и выезд с нее — теперь они расположены со стороны Измайловского шоссе. На самой станции в скором времени появится новая навигация для пассажиров, рядом с остановками разместят лавочки.

Схема движения транспорта обновилась почти на двух десятках улиц в центре Москвы в рамках благоустройства по программе «Моя улица».