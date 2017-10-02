Стартовали регулярные авиарейсы Томск – Каргасок
02.10.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В воскресенье, 1 октября, состоялся первый за почти четверть века регулярный авиарейс Томск – Каргасок. Авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») выполнила его на самолёте Ан-28.
Напомним, организовать регулярное авиационное сообщение Томска с Каргаском 11 августа распорядился губернатор Сергей Жвачкин. Для того чтобы исполнить поручение главы региона, специалисты скорректировали нормативную базу, решили ряд межведомственных организационных и производственных вопросов, в том числе по подготовке взлетно-посадочной полосы в селе на севере Томской области, а авиакомпания «СиЛА» провела всю необходимую подготовительную работу.
«Состоявшийся рейс из Томска в Каргасок — исторический. Мы возобновили регулярное воздушное сообщение, прерванное почти четверть века назад, сдержали обещание северянам», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«У нас есть планы дальнейшего развития авиасообщения внутри области, — отметил Сергей Жвачкин. — В нашем регионе, по площади сопоставимой с большой европейской страной, это не прихоть, а жизненная необходимость».
Напомним, организовать регулярное авиационное сообщение Томска с Каргаском 11 августа распорядился губернатор Сергей Жвачкин. Для того чтобы исполнить поручение главы региона, специалисты скорректировали нормативную базу, решили ряд межведомственных организационных и производственных вопросов, в том числе по подготовке взлетно-посадочной полосы в селе на севере Томской области, а авиакомпания «СиЛА» провела всю необходимую подготовительную работу.
«Состоявшийся рейс из Томска в Каргасок — исторический. Мы возобновили регулярное воздушное сообщение, прерванное почти четверть века назад, сдержали обещание северянам», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«У нас есть планы дальнейшего развития авиасообщения внутри области, — отметил Сергей Жвачкин. — В нашем регионе, по площади сопоставимой с большой европейской страной, это не прихоть, а жизненная необходимость».
Источник: Правительство Томской области