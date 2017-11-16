ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москомэкспертиза утвердила проект строительства стеклянного надземного пешеходного перехода через проспект Андропова. Он будет вести от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Технопарк», в состав которого войдет и одноименная станция метро, к парку развлечений «Остров мечты».



Строительство сооружения начнется в 2018 году, а завершится ориентировочно в первом квартале 2019 года. Его протяженность составит почти 215 метров, а высота — 5,4 метра. В переходе установят две ленты траволатора длиной 60 метров и шириной в один метр. Входы и выходы оснастят лифтами для маломобильных граждан.



«Планируется, что по надземному переходу все смогут напрямую попасть от ТПУ “Технопарк” ко входу в парк развлечений “Остров мечты” и к остановкам общественного транспорта. Кроме того, переход соединит транспортно-пересадочный узел и бизнес-парк Nagatino I-Land», — сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



Надземный переход сократит время, которое требуется пешеходам для того, чтобы пересечь проспект Андропова. Сейчас ближайший от станции метро «Технопарк» надземный переход расположен в 500 метрах.



Напомним, ТПУ «Технопарк» будет построен на территории бывшего завода имени Лихачева, рядом с набережной и парковой зоной Нагатинской поймы. На площади 35,4 гектара разместятся пассажирские терминалы, обеспечивающие комфортную пересадку между различными видами общественного транспорта (автобусы и метро), и парковки. По соседству возведут жилой комплекс, детский сад, многофункциональный центр и апарт-отель.



Всесезонный детский парк развлечений «Остров мечты» построят на территории Нагатинской поймы. Центральным объектом станет крытый развлекательный комплекс, на территории которого разместится парк киностудии «Союзмультфильм». Также для посетителей будут работать концертный зал, кинотеатр, ресторанный дворик и магазины игрушек. Кроме того, на территории Нагатинской поймы появятся яхт-клуб и ландшафтный парк.