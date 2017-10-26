Свердловская детская ЖД переходит на круглогодичный режим работы
26.10.2017, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге с ноября переходит на круглогодичный режим работы. До 1 мая 2018 года магистраль будет работать по зимнему графику: совершить поездку можно будет по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 10:00 до 19:00. В первый рейс поезда отправляются в 11:00, в последний – в 18:28.
ДЖД является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Её протяжённость – 3,1 км. Малая магистраль объединяет 3 станции и 2 остановочных пункта, с момента открытия она перевезла более 4,8 млн человек. Парк подвижного состава включает 4 действующих локомотива и 8 вагонов. В ближайшее время на детскую дорогу поступят новые вагоны производства Камбарского машиностроительного завода, адаптированные для нужд пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
На базе малой магистрали действует уникальный музей железнодорожной техники (с шириной колеи 750 мм). На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 70 экспонатов: паровозов, тепловозов, мотодрезин, пассажирских и грузовых вагонов. 30 образцов техники составляют действующую экспозицию, представленную около вокзала станции Екатеринбург-Детский, остальные ожидают реставрации. Специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик экспонатов, но и восстановить их до рабочего состояния.
Напомним, изначально сезон работы ДЖД совпадал с периодом производственной практики юных железнодорожников (в летние каникулы) и продолжался с 1 июня по 1 сентября. В 2014 году по многочисленным просьбам екатеринбуржцев и гостей города сезон был продлен до 1 октября. С 2015 года сдвинулись и даты начала курсирования поездов – они стали выходить на маршрут на месяц раньше, с 1 мая.
После завершения масштабной реконструкции малой магистрали, а также решения всех технологических вопросов зимней эксплуатации (очистка от снега путей и полосы отвода, снабжение топливом, обслуживание и экипировка подвижного состава, освещение пассажирских платформ, кадровые вопросы и др.) стала возможна круглогодичная работа ДЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
ДЖД является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Её протяжённость – 3,1 км. Малая магистраль объединяет 3 станции и 2 остановочных пункта, с момента открытия она перевезла более 4,8 млн человек. Парк подвижного состава включает 4 действующих локомотива и 8 вагонов. В ближайшее время на детскую дорогу поступят новые вагоны производства Камбарского машиностроительного завода, адаптированные для нужд пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.
На базе малой магистрали действует уникальный музей железнодорожной техники (с шириной колеи 750 мм). На сегодняшний день его коллекция насчитывает более 70 экспонатов: паровозов, тепловозов, мотодрезин, пассажирских и грузовых вагонов. 30 образцов техники составляют действующую экспозицию, представленную около вокзала станции Екатеринбург-Детский, остальные ожидают реставрации. Специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик экспонатов, но и восстановить их до рабочего состояния.
Напомним, изначально сезон работы ДЖД совпадал с периодом производственной практики юных железнодорожников (в летние каникулы) и продолжался с 1 июня по 1 сентября. В 2014 году по многочисленным просьбам екатеринбуржцев и гостей города сезон был продлен до 1 октября. С 2015 года сдвинулись и даты начала курсирования поездов – они стали выходить на маршрут на месяц раньше, с 1 мая.
После завершения масштабной реконструкции малой магистрали, а также решения всех технологических вопросов зимней эксплуатации (очистка от снега путей и полосы отвода, снабжение топливом, обслуживание и экипировка подвижного состава, освещение пассажирских платформ, кадровые вопросы и др.) стала возможна круглогодичная работа ДЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.
Источник: http://press.rzd.ru