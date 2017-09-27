ЦОДД: Новая разметка увеличила скорость на проблемных участках дорог
27.09.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новые схемы разметки помогли заметно разгрузить некоторые проблемные участки дорог. Бороться с пробками таким способом в Москве начали три года назад, и теперь Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подвел итоги пилотного проекта.
Разметку изменили примерно на сотне дорожных участков. В итоге пропускная способность некоторых из них выросла до 50 процентов. Полосы там стали уже, благодаря чему появилось больше рядов. Кроме того, были созданы переходно-скоростные полосы, развороты перед светофорами и направляющие полосы на поворотах.
«Были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева. Создано несколько новых поворотов и разворотов для сокращения перепробегов. Обеспечены более быстрые и безопасные выезды с МКАД и Третьего транспортного кольца на несколько вылетных магистралей. Пропускная способность на десятках проблемных участков выросла на 10–50 процентов», — рассказал глава ЦОДД Вадим Юрьев.
Разметку изменили примерно на сотне дорожных участков. В итоге пропускная способность некоторых из них выросла до 50 процентов. Полосы там стали уже, благодаря чему появилось больше рядов. Кроме того, были созданы переходно-скоростные полосы, развороты перед светофорами и направляющие полосы на поворотах.
«Были решены десятки транспортных проблем на вылетных магистралях, включая Каширское, Алтуфьевское, Воробьевское, Бесединское шоссе, Волгоградский и Ленинградский проспекты, Большую Тульскую, Липецкую, Люблинскую и Широкую улицы, проезд Дежнева. Создано несколько новых поворотов и разворотов для сокращения перепробегов. Обеспечены более быстрые и безопасные выезды с МКАД и Третьего транспортного кольца на несколько вылетных магистралей. Пропускная способность на десятках проблемных участков выросла на 10–50 процентов», — рассказал глава ЦОДД Вадим Юрьев.
Источник: Мэрия Москвы