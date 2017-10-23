ТрансТелеКом и Министерство связи Татарстана займутся безопасностью на переездах
23.10.2017, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "ТрансТелеКом" подписала соглашение с Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и ГБУ "Безопасность дорожного движения" о реализации пилотного проекта по организации фиксации нарушений Правил дорожного движения на железнодорожных переездах.
ТрансТелеКом и Министерство связи Татарстана займутся безопасностью на переездах
Цель сотрудничества – повышение безопасности дорожного движения на ж/д переездах на территории Республики Татарстан. Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов и президент АО "Компания ТрансТелеКом" Роман Кравцов.
Компания "ТрансТелеКом" по договору с ОАО "РЖД" осуществила оснащение железнодорожных переездов в Республике Татарстан оборудованием для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. "ТрансТелеКом" занимается поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию специальных комплексов, которые позволяют в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД на переездах и формировать фотоизображения транспортного средства нарушителя. Кроме того, комплексы могут распознавать госзнаки транспортных средств.
В рамках пилотного проекта информация с фото- и видеокамер будет передаваться в ГБУ "Безопасность дорожного движения" для фиксации нарушений и сбора статистических данных. Организация занимается повышением безопасности дорожного движения, снижением уровня аварийности и транспортного травматизма на автомобильных дорогах Республики Татарстан, обеспечением надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, со своей стороны, обеспечит содействие в вопросах согласования размещения комплексов фотовидеофиксации с уполномоченными органами, а также обеспечит сбор и обобщение статистической информации о реализации пилотного проекта, включая информацию о количестве и видах зафиксированных нарушений Правил дорожного движения, количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, размере полученных в бюджет Республики Татарстан доходов от уплаты штрафов.
"ТрансТелеКом"видит большой потенциал в проектах, связанных с безопасностью на транспорте. Обеспечение системами фото- и видеофиксации железнодорожных переездов Татарстана – это только начало пути, и мы готовы продолжить эту работу как в части оснащения переездов, так и в части эксплуатации автоматических комплексов. Опыт и наличие квалифицированного персонала позволяют нам реализовывать различные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере видеонаблюдения, контроля и управления доступом", – отметил Р. Кравцов.
ТрансТелеКом и Министерство связи Татарстана займутся безопасностью на переездах
Цель сотрудничества – повышение безопасности дорожного движения на ж/д переездах на территории Республики Татарстан. Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра, министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, директор ГБУ "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов и президент АО "Компания ТрансТелеКом" Роман Кравцов.
Компания "ТрансТелеКом" по договору с ОАО "РЖД" осуществила оснащение железнодорожных переездов в Республике Татарстан оборудованием для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. "ТрансТелеКом" занимается поставкой, монтажом и вводом в эксплуатацию специальных комплексов, которые позволяют в автоматическом режиме фиксировать нарушения ПДД на переездах и формировать фотоизображения транспортного средства нарушителя. Кроме того, комплексы могут распознавать госзнаки транспортных средств.
В рамках пилотного проекта информация с фото- и видеокамер будет передаваться в ГБУ "Безопасность дорожного движения" для фиксации нарушений и сбора статистических данных. Организация занимается повышением безопасности дорожного движения, снижением уровня аварийности и транспортного травматизма на автомобильных дорогах Республики Татарстан, обеспечением надлежащего эксплуатационного состояния автомобильных дорог.
Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, со своей стороны, обеспечит содействие в вопросах согласования размещения комплексов фотовидеофиксации с уполномоченными органами, а также обеспечит сбор и обобщение статистической информации о реализации пилотного проекта, включая информацию о количестве и видах зафиксированных нарушений Правил дорожного движения, количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях, размере полученных в бюджет Республики Татарстан доходов от уплаты штрафов.
"ТрансТелеКом"видит большой потенциал в проектах, связанных с безопасностью на транспорте. Обеспечение системами фото- и видеофиксации железнодорожных переездов Татарстана – это только начало пути, и мы готовы продолжить эту работу как в части оснащения переездов, так и в части эксплуатации автоматических комплексов. Опыт и наличие квалифицированного персонала позволяют нам реализовывать различные инфраструктурные проекты, в том числе в сфере видеонаблюдения, контроля и управления доступом", – отметил Р. Кравцов.
Источник: ТрансТелеКом