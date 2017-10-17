Центр продажи услуг ОАО "РЖД" в Чите организовал доставку крупной партии нефтегазового оборудования
17.10.2017, 13:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр продажи услуг ОАО "РЖД" (ЦПУ), открытый в Чите в августе этого года, впервые организовал перевозку из Китая в Свердловскую область крупной партии нефтегазового оборудования. Для размещения груза потребовалось более 120 железнодорожных вагонов.
Оборудование по территории Китая было доставлено до государственной границы автотранспортом, по территории России доставка осуществляется по железной дороге.
Весь комплекс услуг, включая разработку схем крепления груза, предоставление подвижного состава, взаимодействие с контролирующими органами, был предоставлен центром продажи услуг по единому договору транспортно-экспедиционного обслуживания.
Всего за период август – октябрь центр продажи услуг обработал более тысячи различных обращений представителей среднего и малого бизнеса, а также физических лиц. За это время заключено 10 комплексных договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание.
Оборудование по территории Китая было доставлено до государственной границы автотранспортом, по территории России доставка осуществляется по железной дороге.
Весь комплекс услуг, включая разработку схем крепления груза, предоставление подвижного состава, взаимодействие с контролирующими органами, был предоставлен центром продажи услуг по единому договору транспортно-экспедиционного обслуживания.
Всего за период август – октябрь центр продажи услуг обработал более тысячи различных обращений представителей среднего и малого бизнеса, а также физических лиц. За это время заключено 10 комплексных договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание.
Источник: РЖД