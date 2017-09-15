ОРЕАНДА-НОВОСТИ. У контролёров-кассиров электричек появились видеорегистраторы. Устройства получили первые 160 сотрудников, которые работают на всех пригородных направлениях. До конца года ещё 440 контролеров получат гаджеты.



«В течение 2018 года Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует выдать видеорегистраторы всему штату своих контролёров-кассиров Московского железнодорожного узла — 1145 сотрудникам», — рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



Компактные устройства легко крепятся к одежде и записывают происходящее в вагоне поезда и разговоры с пассажирами. Съёмку будут использовать при возникновении спорных ситуаций: она покажет хронологию событий.