ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 18:00 16 сентября до 07:00 19 сентября окажется недоступным для проезда участок на 7-м Ростовском переулке от дома № 11 до пересечения с 1-м Вражским переулком. Перекрытие движения связано с прокладкой подземной кабельной канализации.

На время проведения работ на участке вдоль дома № 4 по 1-му Вражскому переулку организуют двустороннее движение, однако вдоль этого дома временно запретят парковку автомобилей.

В центре Москвы приостановка движения для автомобилистов вводится только на тех улицах и в тех переулках, где без этого невозможно обойтись. Проезд по участку 7-го Ростовского переулка будет разрешён только спецтехнике и автомобилям сотрудников научно-исследовательского центра, расположенного в зоне проведения работ.