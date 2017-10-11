"Уральские авиалинии" свяжут Казань и Москву
11.10.2017, 12:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 ноября 2017 года открывает новый регулярный рейс Казань-Москва-Казань. Рейс У6-384 Казань - Москва (Домодедово) будет выполняться по четвергам, рейс У6-383 Москва (Домодедово) - Казань по средам.
Стоимость билета по новому маршруту составляет от 2 100 руб. в одну сторону. Рейс будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
Отметим, что жители Казани могут оформить трансферный перелет со стыковкой в аэропорту Домодедово, например, в Ростов-на-Дону, Симферополь, Иркутск, Читу и другие. Такой перелет не только расширит карту путешествий, но и позволит значительно сэкономить.
Купить авиабилеты в Москву можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
Стоимость билета по новому маршруту составляет от 2 100 руб. в одну сторону. Рейс будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.
Отметим, что жители Казани могут оформить трансферный перелет со стыковкой в аэропорту Домодедово, например, в Ростов-на-Дону, Симферополь, Иркутск, Читу и другие. Такой перелет не только расширит карту путешествий, но и позволит значительно сэкономить.
Купить авиабилеты в Москву можно на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании 8-800-7700-262 а также в авиакассах.
Источник: Аэропорт Казань