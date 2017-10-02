ВЭБ профинансирует поставку вагонов для московского метро
02.10.2017, 16:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВЭБ и АО «Трансхолдлизинг» заключили кредитное соглашение в целях финансирования инвестиционного проекта по приобретению вагонов и их предоставлению в лизинг Московскому метрополитену в рамках контракта жизненного цикла. Размер кредитной линии составит порядка 38 млрд рублей.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал первый заместитель Председателя – член Правления Дмитрий Курдюков, со стороны АО «Трансхолдлизинг» - генеральный директор Егор Гуляев.
Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро (96 составов) новейшей продукции Метровагонмаша – вагонов метро серии 81-765/766/767 «Москва».
«Первый транш кредита ВЭБ планирует направить уже в начале этого месяца. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на развитие инфраструктуры метрополитена является одним из приоритетов ВЭБа в рамках новой стратегии. Наше сотрудничество с Трансхолдлизингом позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров столичного метро», - отметил Дмитрий Курдюков.
ВЭБ уже профинансировал в 2017 году поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла. Финансирование проектов по приобретению и предоставление в лизинг вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла осуществляется за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния.
Проект реализуется в рамках программы Правительства Москвы по обновлению электропоездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена и направлен на развитие инфраструктуры метро с целью обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров мегаполиса.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал первый заместитель Председателя – член Правления Дмитрий Курдюков, со стороны АО «Трансхолдлизинг» - генеральный директор Егор Гуляев.
Проект предусматривает поставку 768 вагонов метро (96 составов) новейшей продукции Метровагонмаша – вагонов метро серии 81-765/766/767 «Москва».
«Первый транш кредита ВЭБ планирует направить уже в начале этого месяца. Привлечение инвестиций в инфраструктурные проекты, в том числе на развитие инфраструктуры метрополитена является одним из приоритетов ВЭБа в рамках новой стратегии. Наше сотрудничество с Трансхолдлизингом позволит обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров столичного метро», - отметил Дмитрий Курдюков.
ВЭБ уже профинансировал в 2017 году поставку 664 вагонов в рамках первого проекта по схеме контракта жизненного цикла. Финансирование проектов по приобретению и предоставление в лизинг вагонов Московскому метро в рамках контракта жизненного цикла осуществляется за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния.
Проект реализуется в рамках программы Правительства Москвы по обновлению электропоездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена и направлен на развитие инфраструктуры метро с целью обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров мегаполиса.
Источник: ВЭБ