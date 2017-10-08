"ВИМ-АВИА" завершает выполнение зарубежных чартерных программ
08.10.2017, 12:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авиакомпания «ВИМ-АВИА» постепенно завершает выполнение зарубежных чартерных программ.
Накануне «ВИМ-АВИА» уже выполнила 6 рейсов, которыми перевезено 672 пассажира. До конца текущих суток также будут выполнены рейсы из московского аэропорта Внуково в Магадан и китайский Сиань. Данными бортами будет перевезено ещё 475 пассажиров.
На 8 октября в расписании авиакомпании 6 рейсов, в том числе Сиань-Внуково, а также по 2 рейса из Внуково в Анталью и обратно.
Накануне «ВИМ-АВИА» уже выполнила 6 рейсов, которыми перевезено 672 пассажира. До конца текущих суток также будут выполнены рейсы из московского аэропорта Внуково в Магадан и китайский Сиань. Данными бортами будет перевезено ещё 475 пассажиров.
На 8 октября в расписании авиакомпании 6 рейсов, в том числе Сиань-Внуково, а также по 2 рейса из Внуково в Анталью и обратно.
Источник: https://www.mintrans.ru