В Москве 25 подземных переходов оснастят камерами видеонаблюдения
21.09.2017, 09:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До июня 2018 года в 25 подземных пешеходных переходах столицы появятся камеры видеонаблюдения. Записывающие устройства установят в подземных переходах, не связанных со станциями метрополитена и находящихся в ведении ГБУ «Гормост». Более 250 современных антивандальных видеокамер с точной цветопередачей установят в тоннелях подуличных переходов, а также над лестничными спусками. Таким образом, камеры будут охватывать все участки переходов, и у системы видеонаблюдения не останется так называемых «слепых зон».
«Камеры видеонаблюдения с высоким разрешением оснащены подсветкой, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства. — Видеозапись с таких камер позволяет определить рост, цвет волос и одежды человека, попавшего в ее поле зрения в любое время суток».
Как рассказали в ведомстве, количество камер в одном подземном переходе будет зависеть от его протяженности, а также от числа лестничных спусков. Если протяженность перехода составляет от 31 метра до 60 метров, то в нем устанавливают 10 видеокамер, а в переходах длиной от 61 метра до 100 метров — 12. Самые протяженные подземные переходы, от 150 до 200 метров, оборудуют 16 камерами. Отдельные устройства, которые фиксируют и входящих и выходящих из перехода людей, ставят над лестничными спусками. Камеры передают изображение на видеорегистратор, который сохраняет его на жесткий диск в высоком разрешении. Свой видеорегистратор будет находиться в аппаратном помещении каждого подземного перехода. Срок хранения видеозаписей в архиве составит 30 суток. Кроме того, вся информация по запросу будет поступать в Единый центр хранения и обработки данных.
«Камеры видеонаблюдения с высоким разрешением оснащены подсветкой, — рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства. — Видеозапись с таких камер позволяет определить рост, цвет волос и одежды человека, попавшего в ее поле зрения в любое время суток».
Как рассказали в ведомстве, количество камер в одном подземном переходе будет зависеть от его протяженности, а также от числа лестничных спусков. Если протяженность перехода составляет от 31 метра до 60 метров, то в нем устанавливают 10 видеокамер, а в переходах длиной от 61 метра до 100 метров — 12. Самые протяженные подземные переходы, от 150 до 200 метров, оборудуют 16 камерами. Отдельные устройства, которые фиксируют и входящих и выходящих из перехода людей, ставят над лестничными спусками. Камеры передают изображение на видеорегистратор, который сохраняет его на жесткий диск в высоком разрешении. Свой видеорегистратор будет находиться в аппаратном помещении каждого подземного перехода. Срок хранения видеозаписей в архиве составит 30 суток. Кроме того, вся информация по запросу будет поступать в Единый центр хранения и обработки данных.
Источник: Мэрия Москвы