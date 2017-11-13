ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во второй половине ноября на Ярославском направлении Московской железной дороги продолжатся плановые работы по развитию и обслуживанию железнодорожной инфраструктуры на станциях Лосиноостровская и Болшево. Они пройдут во время ночных технологических "окон", чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров.

Обращаем внимание на точечные изменения в расписании некоторых пригородных поездов. Так, 16-17 и 22-23 ноября не будут курсировать электрички сообщением Москва – Фрязино (отправлением в 00:37) и Фрязино – Москва (в 05:07). Кроме того, 13, 14, 18 и 25 ноября из расписания выведены две электрички, курсирующие между Ярославским вокзалом и станцией Монино: отправлением в 21:50 из Москвы и в 22:40 от станции Монино.

Также несколько пригородных электропоездов проследуют без остановки платформы Тайнинская, Перловская, Лось и Маленковская.