ОРЕАНДА-НОВОСТИ При строительстве Третьего пересадочного контура метро (ТПК) заложена возможность присоединения новых радиальных направлений и съездов к депо. Уже спроектированы и готовятся четыре камеры съездов, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Закладываем на станции “Хорошёвская” возможность пойти на Рублёво-Архангельское, мы закладываем возможность в районе “Улицы Новаторов” уйти в Коммунарку и дальше до Троицка», — отметил он.



Кроме того, оставлен карман для съезда от станции «Давыдково» к новому электродепо и ещё один — для строительства новой линии на восток от станции «Нижегородская».



Последняя линия может войти в план развития города на ближайшие 20 лет. «У нас восток по транспорту очень загружен, поэтому мы эту технологическую возможность, раз уж мы тут строим, закладываем на будущее — может быть, когда-то, через 5–10 лет», — добавил заммэра.