В Москве появится первый каршеринг с автомобилями LADA
02.11.2017, 22:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В начале декабря в Москве появится доступный каршеринг с отечественными автомобилями. С помощью мобильного приложения "Карусель" можно будет арендовать автомобиль LADA Granta с автоматической коробкой передач всего за 5 рублей в минуту. Низкая стоимость достигается именно за счёт отечественных авто, которые обходятся в 1,5 раза дешевле, сообщает пресс-служба "Карусели". Регистрация уже открыта, а первые пользователи получат час аренды в подарок и смогут прокатиться на "Карусели" бесплатно.
Автомобили LADA Granta от "Карусели" имеют подушки безопасности, кондиционер, парктроники, подогрев сидений, запуск двигателя без ключа по кнопке старт/стоп, аудиосистему с Bluetooth и даже зарядные устройства для смартфона. В стоимость аренды уже включены расходы на бензин и парковку – машину можно оставлять на платных и бесплатных муниципальных парковках. Ездить можно по Москве и МО (250 км от МКАД), а завершать аренду – в пределах МКАД или не дальше километра от метро.
"Сейчас в большинстве каршерингов используют дешёвые корейские или китайские автомобили. Мы закупаем отечественные LADA Granta в комплектации Comfort с автоматической коробкой, кондиционером, электроусилителем руля. Когда впервые садишься в такую „фаршированную" Ладу, даже непривычно, что российский автомобиль может быть таким комфортным. Пока другие сервисы добавляют в свой парк премиальные автомобили, Карусель планирует сделать каршеринг доступным для всех", – говорит основатель сервиса Иван Серебренников.
По его словам, низкая цена может существенно увеличить спрос на каршеринг, который перестаёт быть альтернативой собственному автомобилю и становится популярным видом городского транспорта, наравне с метро и такси. Сейчас в Москве пять крупных сервисов каршеринга с автопарком больше 3,5 тысяч автомобилей. Ежедневно в этих сервисах регистрируются тысячи новых пользователей и совершается 20 тыс. поездок.
"Эксперты говорят, что в Москве должно быть 15 тыс. автомобилей, чтобы полностью закрыть спрос на каршеринг. По-моему, это очень скромная оценка. Если каршеринг станет более доступным, он отвоюет изрядную долю поездок у такси и общественного транспорта. В таком случае, в перспективе 3-5 лет совокупный автопарк может вырасти и до 50 тыс. автомобилей", – добавил Иван Серебренников.
Автомобили LADA Granta от "Карусели" имеют подушки безопасности, кондиционер, парктроники, подогрев сидений, запуск двигателя без ключа по кнопке старт/стоп, аудиосистему с Bluetooth и даже зарядные устройства для смартфона. В стоимость аренды уже включены расходы на бензин и парковку – машину можно оставлять на платных и бесплатных муниципальных парковках. Ездить можно по Москве и МО (250 км от МКАД), а завершать аренду – в пределах МКАД или не дальше километра от метро.
"Сейчас в большинстве каршерингов используют дешёвые корейские или китайские автомобили. Мы закупаем отечественные LADA Granta в комплектации Comfort с автоматической коробкой, кондиционером, электроусилителем руля. Когда впервые садишься в такую „фаршированную" Ладу, даже непривычно, что российский автомобиль может быть таким комфортным. Пока другие сервисы добавляют в свой парк премиальные автомобили, Карусель планирует сделать каршеринг доступным для всех", – говорит основатель сервиса Иван Серебренников.
По его словам, низкая цена может существенно увеличить спрос на каршеринг, который перестаёт быть альтернативой собственному автомобилю и становится популярным видом городского транспорта, наравне с метро и такси. Сейчас в Москве пять крупных сервисов каршеринга с автопарком больше 3,5 тысяч автомобилей. Ежедневно в этих сервисах регистрируются тысячи новых пользователей и совершается 20 тыс. поездок.
"Эксперты говорят, что в Москве должно быть 15 тыс. автомобилей, чтобы полностью закрыть спрос на каршеринг. По-моему, это очень скромная оценка. Если каршеринг станет более доступным, он отвоюет изрядную долю поездок у такси и общественного транспорта. В таком случае, в перспективе 3-5 лет совокупный автопарк может вырасти и до 50 тыс. автомобилей", – добавил Иван Серебренников.
Источник: Автостат