В Москве введена в строй крупнейшая АГНКС в России и Европе
16.11.2017, 22:11
OREANDA-NEWS. Сегодня в Москве состоялся торжественный ввод в эксплуатацию новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) "Газпрома" - самой крупной в России и Европе.
В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев.
Приветствие участникам мероприятия направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Проектная производительность новой АГНКС составляет 29,8 млн куб. м природного газа в год. На станции расположено 12 заправочных постов и колонка для наполнения передвижных автогазозаправщиков. Современное надежное оборудование, состоящее преимущественно из отечественных комплектующих, позволяет ежедневно обслуживать около 2000 единиц техники.
Станция размещена в Северном административном округе Москвы на улице Левобережной рядом с эксплуатационной площадкой Зеленоградского автокомбината ГУП "Мосгортранс" (ранее - 11-й автобусный парк), эксплуатирующего 155 автобусов на природном газе.
"Россия обладает самыми большими в мире запасами природного газа. Наличие такого потенциала позволило нам несколько лет назад начать масштабную работу по развитию инфраструктуры снабжения автомобилей экономичным и экологически чистым топливом. За последние три года общий объем инвестиций „Газпрома" в газозаправочные комплексы превысил 10 млрд руб. Построены 43 новые современные станции в 24 регионах страны.
Москва - это огромный мегаполис, крупнейший транспортный и логистический узел. В столице к Чемпионату мира по футболу мы дополнительно запустим еще четыре новые станции. Они будут оборудованы по самым высоким стандартам качества и безопасности. В ближайшие два года „Газпром" планирует создать в регионе полноценную газозаправочную сеть.
Важно, что развитие рынка газомоторного топлива создает основу для развития смежных отраслей промышленности. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации не только в отдельных регионах, но и в стране в целом. Актуальность использования газа на транспорте будет только возрастать", - сказал Виктор Зубков.
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - стратегическое направление деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".
Между "Газпромом" и Правительством Москвы действует Соглашение о сотрудничестве в области расширения использования газомоторного топлива. Документ направлен на подготовку и реализацию в Москве инвестиционных проектов по строительству газомоторной инфраструктуры, а также на увеличение городского парка техники на природном газе.
В настоящее время на территории Москвы и Московской области действуют две АГНКС "Газпрома" (с учетом станции на ул. Левобережной), еще восемь АГНКС эксплуатирует ФГУП "Мосавтогаз".
В мероприятии приняли участие Председатель Совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов, Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов и генеральный директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев.
Приветствие участникам мероприятия направил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Проектная производительность новой АГНКС составляет 29,8 млн куб. м природного газа в год. На станции расположено 12 заправочных постов и колонка для наполнения передвижных автогазозаправщиков. Современное надежное оборудование, состоящее преимущественно из отечественных комплектующих, позволяет ежедневно обслуживать около 2000 единиц техники.
Станция размещена в Северном административном округе Москвы на улице Левобережной рядом с эксплуатационной площадкой Зеленоградского автокомбината ГУП "Мосгортранс" (ранее - 11-й автобусный парк), эксплуатирующего 155 автобусов на природном газе.
"Россия обладает самыми большими в мире запасами природного газа. Наличие такого потенциала позволило нам несколько лет назад начать масштабную работу по развитию инфраструктуры снабжения автомобилей экономичным и экологически чистым топливом. За последние три года общий объем инвестиций „Газпрома" в газозаправочные комплексы превысил 10 млрд руб. Построены 43 новые современные станции в 24 регионах страны.
Москва - это огромный мегаполис, крупнейший транспортный и логистический узел. В столице к Чемпионату мира по футболу мы дополнительно запустим еще четыре новые станции. Они будут оборудованы по самым высоким стандартам качества и безопасности. В ближайшие два года „Газпром" планирует создать в регионе полноценную газозаправочную сеть.
Важно, что развитие рынка газомоторного топлива создает основу для развития смежных отраслей промышленности. Это, в свою очередь, будет способствовать созданию новых рабочих мест и улучшению социально-экономической ситуации не только в отдельных регионах, но и в стране в целом. Актуальность использования газа на транспорте будет только возрастать", - сказал Виктор Зубков.
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - стратегическое направление деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром газомоторное топливо".
Между "Газпромом" и Правительством Москвы действует Соглашение о сотрудничестве в области расширения использования газомоторного топлива. Документ направлен на подготовку и реализацию в Москве инвестиционных проектов по строительству газомоторной инфраструктуры, а также на увеличение городского парка техники на природном газе.
В настоящее время на территории Москвы и Московской области действуют две АГНКС "Газпрома" (с учетом станции на ул. Левобережной), еще восемь АГНКС эксплуатирует ФГУП "Мосавтогаз".
Источник: Газпром