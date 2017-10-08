В Москве введено одностороннее движение на участке от ул. Академика Королёва до 1-й Останкинской
08.10.2017, 14:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 8 октября участок от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской вдоль дома 10 стал односторонним.
Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного административного округа, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд. Ранее из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей разъезд встречного транспорта на участке был затруднен.
Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Источник: https://www.mos.ru