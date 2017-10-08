ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 8 октября участок от улицы Академика Королева до 1-й Останкинской вдоль дома 10 стал односторонним.



Решение было принято на окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры Северо-Восточного административного округа, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проезд. Ранее из-за узкой проезжей части и припаркованных автомобилей разъезд встречного транспорта на участке был затруднен.



Центр организации дорожного движения просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.