ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москва по темпам развития вышла в мировые лидеры, рассказал журналистам заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По его словам, особенных успехов город добился в развитии транспортной инфраструктуры. Всего за шесть лет было обновлено 15 процентов улично-дорожной сети столицы.



«Мы взяли очень хорошие темпы по дорожному строительству Сегодня вышли на уровень порядка 100 километров в год и около 30 искусственных сооружений в год, — отметил заммэра. — Каждый третий мост, эстакада, тоннель, построенный в Москве, построен за последние шесть лет».



Кроме того, проложено около 160 километров новых железнодорожных путей, набраны высокие темпы развития метро.



Недвижимость в столице за шесть лет также стала моложе на 13 процентов. При этом в ближайшие 15 лет обновление столичного жилого фонда продолжится благодаря программе реновации. «Задача — создать новую, качественную среду обитания. И сегодня мы работаем над тем, чтобы город был максимально благоустроен», — сообщил Марат Хуснуллин.



Новую жизнь получают и бывшие промзоны. Только за этот год на их территории планируется ввести около миллиона квадратных метров недвижимости. Это будут удобные общественные пространства для жизни, отдыха и работы.