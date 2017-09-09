ОРЕАНДА-НОВОСТИ На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 8 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя, обсудили распределение средств на установку новых светофоров на основных улицах Твери, а также павильонов остановок общественного транспорта. На эти цели планируется направить порядка 55 млн рублей.



Средства были заложены в бюджете региона на 2017 год на демонтаж трамвайных путей в областном центре. Соответствующие работы выполнены ГБУ «Автодороги Москвы» в ходе ремонта дорог от площади Гагарина до микрорайона Мигалово. Оставшиеся в бюджете дорожной отрасли Верхневолжья ассигнования предложено перераспределить на повышение уровня безопасности и комфорта на этих дорогах, а также на магистрали от Нового моста до железнодорожного вокзала.



В частности, это установка новых пешеходных и транспортных светофоров, светофорных объектов Т-7 (с жёлтым мигающим сигналом для обозначения пешеходных переходов) у школ и детских садов, дорожных знаков «Пешеходный переход» со световой индикацией. Общее число новых светофорных объектов превысит 400, знаков — 150. Запланировано также приобретение направляющих пешеходных ограждений, которые будут установлены рядом с образовательными учреждениями. Затраты областной казны на эти работы составят свыше 39 млн рублей.



«Новые светофоры должны быть современными, светодиодными. Это обеспечит яркость сигналов и экономию средств на оплату электроэнергии.

Также необходимо грамотно отрегулировать режимы их работы», — подчеркнул Игорь Руденя.



Более 13 млн руб. потребуется на закупку и монтаж 68 павильонов остановок общественного транспорта. Вопрос об их отсутствии поднимался на встрече Игоря Рудени с жителями Центрального района Твери 31 августа. Новые остановочные комплексы должны быть установлены до 1 ноября, поручил тогда Губернатор местным властям.



Кроме того, средства в размере 2,6 млн руб. пойдут на разработку проектно-сметной документации на приведение в нормативное состояние дворовых территорий.



Софинансирование в размере 10% по всем перечисленным видам работ должен обеспечить бюджет Твери.



Масштабная дорожная кампания в Твери стартовала 2 августа. Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного в прошлом году Губернатором Игорем Руденей и мэром столицы Сергеем Собяниным.



Наряду с ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» в процессе задействованы московские проектные институты и компании, которые специализируются на планировании городской инфраструктуры. С госкомпанией «Автодор», которая строит в регионе трассу М-11, достигнута договорённость о поставках асфальта высокого качества.



Всего столичные подрядчики приведут в порядок около 14 км дорожного полотна. В ходе ремонтной кампании 2017 года в Твери за счёт городской, областной казны и бюджета Москвы будет обновлено около 25 км асфальта.