В аэропорту Минска появится вторая взлётно-посадочная полоса
14.10.2017, 12:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В белорусской столице на финишную прямую вышло строительство второй взлётно-посадочной полосы национального аэропорта «Минск».
Как сообщают представители Госкомитета по имуществу, работы выполнены на 80%. Проект реализует ОАО «СМТ №8» - «дочка» холдинга «Белавтодор». На начало октября комплекс работ по обустройству завершён на 80,7%.
Строители уже уложили почти триста тысяч квадратных метров основания из щебня. Кроме того, обустроен нижний слой цементобетонного покрытия на 217 тысячах квадратных метров. Более 150 тысяч квадратных метров покрыто тяжёлым бетоном. В ОАО «СМТ №8» отмечают, что строительство ВПП ведётся с использованием передового бетоноукладочного комплекса Gomacoс, а также с использованием самых современных технологий дорожного строительства.
Благодаря реализации проекта второй взлётно-посадочной полосы национальный аэропорт «Минск» сможет обеспечить приём любых ныне существующих в мире воздушных судов. После установки новейшего оборудования, главные воздушные ворота Беларуси практически при любой видимости будут принимать самолёты. Новая ВПП имеет длину, на шестьдесят метров больше, чем первая полоса в белорусском аэропорту.
Проект начал реализовываться ровно год назад - в октябре. Завершение строительства намечено на 2018 год. Появление второй ВПП в «Минске» стало частью государственной инвестиционной программы. Так, в марте белорусский лидер подписал изменения и внёс дополнения в ряд своих указов, затрагивающих вопросы строительства и ремонта объектов аэропорта. В документе отмечается, что инвестиционный проект создания второй ВПП будет реализовываться за средства бюджета страны, государственных внебюджетных фондов - гражданской авиации и централизованного инвестфонда Минтранса и займов.
Как сообщают представители Госкомитета по имуществу, работы выполнены на 80%. Проект реализует ОАО «СМТ №8» - «дочка» холдинга «Белавтодор». На начало октября комплекс работ по обустройству завершён на 80,7%.
Строители уже уложили почти триста тысяч квадратных метров основания из щебня. Кроме того, обустроен нижний слой цементобетонного покрытия на 217 тысячах квадратных метров. Более 150 тысяч квадратных метров покрыто тяжёлым бетоном. В ОАО «СМТ №8» отмечают, что строительство ВПП ведётся с использованием передового бетоноукладочного комплекса Gomacoс, а также с использованием самых современных технологий дорожного строительства.
Благодаря реализации проекта второй взлётно-посадочной полосы национальный аэропорт «Минск» сможет обеспечить приём любых ныне существующих в мире воздушных судов. После установки новейшего оборудования, главные воздушные ворота Беларуси практически при любой видимости будут принимать самолёты. Новая ВПП имеет длину, на шестьдесят метров больше, чем первая полоса в белорусском аэропорту.
Проект начал реализовываться ровно год назад - в октябре. Завершение строительства намечено на 2018 год. Появление второй ВПП в «Минске» стало частью государственной инвестиционной программы. Так, в марте белорусский лидер подписал изменения и внёс дополнения в ряд своих указов, затрагивающих вопросы строительства и ремонта объектов аэропорта. В документе отмечается, что инвестиционный проект создания второй ВПП будет реализовываться за средства бюджета страны, государственных внебюджетных фондов - гражданской авиации и централизованного инвестфонда Минтранса и займов.
Источник: http://sc-os.ru