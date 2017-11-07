В канун Нового года между Владивостоком и Хабаровском назначается дополнительный скорый пассажирский поезд
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд № 221/222 сообщением Владивосток – Хабаровск. Маршрут введён для обеспечения перевозок пассажиров в период предновогодних праздничных дней.
График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):
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Отправление
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Прибытие
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Станция
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Дата и время
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Станция
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Дата и время
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Владивосток
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29.12.2017 в 12:10
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Хабаровск
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30.12.2017 в 01:10
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Хабаровск
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30.12.2017 в 12:32
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Владивосток
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31.12.2017 в 23:55
Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами, исходя из пассажиропотока.