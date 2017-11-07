ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Дальневосточной железной дороге назначен дополнительный скорый пассажирский поезд № 221/222 сообщением Владивосток – Хабаровск. Маршрут введён для обеспечения перевозок пассажиров в период предновогодних праздничных дней.

График следования состава рассчитан на две поездки (время московское):

Отправление Прибытие Станция Дата и время Станция Дата и время Владивосток 29.12.2017 в 12:10 Хабаровск 30.12.2017 в 01:10 Хабаровск 30.12.2017 в 12:32 Владивосток 31.12.2017 в 23:55

Помимо этого, составы пассажирских поездов на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами, исходя из пассажиропотока.