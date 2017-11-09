ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ноябре 2017 года на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" начнёт действовать закрытая система взимания платы, которая предполагает ряд изменений в процедуре оплаты проезда.

В отличие от открытой системы проезда, при которой транспортное средство останавливается или замедляет движение лишь один раз непосредственно при оплате проезда, при закрытой системе потребуется две остановки: для въезда и выезда с платного участка. Если пользователь планирует оплатить проезд наличными денежными средствами, при въезде на платный участок он должен будет получить въездной талон в пункте выдачи талонов, расположенном по ходу движения на автомобильной дороге. Оплата проезда будет производиться на пункте взимания платы на выезде с платного участка на основании данных о месте и времени въезда на платный участок, содержащихся на въездном талоне. Транспортным средствам, оснащённым транспондерами, въездной талон получать не потребуется, факт въезда на участок будет фиксироваться посредством идентификации транспондера пользователя при проезде через пункт выдачи талонов, оплата проезда будет осуществляться на пункте взимания платы в обычном порядке.

Обращаем внимание, что размер платы за проезд по платному участку и порядок классификации транспортных средств останутся без изменений.

Учитывая, что в ближайшее время планируется ввод в платную эксплуатацию участка км 208 - км 258 автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург", на котором так же предусмотрена закрытая система взимания платы, применение данной системы будет распространено и на этот участок, а в последствии - на всю автомобильную дорогу М-11 "Москва-Санкт-Петербург".