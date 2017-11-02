ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ведущие страны намерены уже в ближайшее время полностью запретить выпуск машин на бензине и дизеле и перейти на электромобили. Цель столь радикального шага - защита окружающей среды от вредных выхлопов. Считается, что именно они являются главной причиной загазованности городов. Наиболее решительны Голландия и Норвегия, они планируют уже к 2025 году запретить производство и продажу "углеводородного" транспорта и продавать только электромобили.

Германия собирается ввести полный запрет на производство двигателей внутреннего сгорания к 2030 году. О прекращении продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2040 году заявляют Франция и Великобритания. Кстати, в Париже запрет на такой транспорт будет введён на десять лет раньше.

Амбиционные планы строит и Индия: в 2030 году, как было заявлено, здесь можно будет купить только электрический или гибридный автомобиль. Намерен отказаться от машин с двигателем внутреннего сгорания и Китай, но не уточнил, когда это может произойти. Уже сейчас Поднебесная лидирует по числу электромобилей - 32% мирового парка этих машин.

Во многих странах принимаются специальные программы, чтобы стимулировать покупателей переходить на экологический чистый вид транспорта.