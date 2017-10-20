Весь общественный транспорт Петербурга объединит единое Wi-Fi пространство
20.10.2017, 14:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ К Чемпионату мира по футболу 2018 года свободный интернет появится во всём городе. В аэропорте, метрополитене и наземном транспорте Петербурга можно будет подключиться к Wi-Fi.
Сейчас воспользоваться бесплатной сетью можно на четырёх ветках городского метро. В Комитете по транспорту уверяют, что к 10 ноября беспроводной интернет охватит и оставшуюся «красную» линию метрополитена. На этом подключение транспорта к Wi-Fi не закончится. К нему постепенно присоединят все наземные городские маршрутки. Выйти в сеть можно будет также в аэропорту. К лету 2018 года, когда в пройдут матчи чемпионата мира по футболу, единая сеть заработает везде: в троллейбусах, автобусах, метро, в Пулково.
Таким образом, Петербург обеспечит хорошую связь для горожан и туристов во время международного спортивного праздника.
Сейчас воспользоваться бесплатной сетью можно на четырёх ветках городского метро. В Комитете по транспорту уверяют, что к 10 ноября беспроводной интернет охватит и оставшуюся «красную» линию метрополитена. На этом подключение транспорта к Wi-Fi не закончится. К нему постепенно присоединят все наземные городские маршрутки. Выйти в сеть можно будет также в аэропорту. К лету 2018 года, когда в пройдут матчи чемпионата мира по футболу, единая сеть заработает везде: в троллейбусах, автобусах, метро, в Пулково.
Таким образом, Петербург обеспечит хорошую связь для горожан и туристов во время международного спортивного праздника.
Источник: https://www.russiatourism.ru