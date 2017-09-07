ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках третьего Восточного экономического форума (г. Владивосток) Внешэкономбанк, АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ, Группа ВЭБ) и ОАО «Хабаровский аэропорт» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта строительства нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту города Хабаровска. Площадь терминала составит 26 тыс. кв. м., пропускная способность - 3 млн пассажиров в год.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Сергей Горьков, со стороны ФРДВ – генеральный директор Алексей Чекунков, со стороны компании «Хабаровский аэропорт» - президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.

Общая стоимость проекта составляет 4,4 млрд рублей, потенциальное участие Внешэкономбанка совместно с ФРДВ - 3,5 млрд рублей.

«Финансирование инфраструктуры, в том числе модернизация крупных международных узловых аэропортов, включая строительство и реконструкцию терминалов, является одной из ключевых задач Банка как института развития. Участие ВЭБа в таких проектах существенно усилит интерес частных инвесторов и коммерческих банков к ним. Инвестиции в «расшивку» узких мест в инфраструктуре создают значительный эффект развития, в частности рост производства, новые рабочие места. Кроме того, они создают мультипликативный эффект, связанный со снятием имеющихся ограничений, развитием других секторов экономики, привлечением дополнительного капитала. Мы видим большой потенциал для работы в Дальневосточном федеральном округе. Создание современного пассажирского терминала с развитой деловой и инженерной инфраструктурой существенно улучшит социально-экономические условия, качество жизни в этом регионе и позволит более полно реализовать транзитный потенциал РФ», - отметил Сергей Горьков.

«Дальний Восток - один из самых красивых туристических регионов мира, расположенный в непосредственной близости к динамично развивающемуся азиатскому рынку выездного туризма. Только туристы из Китая в год тратят более 200 миллиардов долларов на зарубежные поездки. После модернизации терминальной и аэродромной инфраструктуры у аэропорта Хабаровск есть все шансы нарастить пассажиропоток», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

«Строительство нового терминала, передового не только по своему техническому уровню, но и по стандартам обслуживания пассажиров станет существенным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры и Хабаровского края и России в целом. Мы уверены, что партнерство с Группой ВЭБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки», - сказал президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк.