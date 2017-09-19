Во Всемирный день без автомобиля автомобилисты смогут бесплатно ездить в "Городской электричке" в Екатеринбурге и Тюмени
19.09.2017, 13:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Свердловская пригородная компания" (перевозчик в пригородном сообщении на Свердловской магистрали) присоединится к Всемирному дню без автомобиля, который отмечается 22 сентября. В этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в "Городском электропоезде" в Екатеринбурге и в пригородных поездах в границах "Единой тарифной зоны" в Тюмени. Для совершения бесплатной поездки необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
В Екатеринбурге "Городской электропоезд" проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик и Сысерть.
В Тюмени в "единую тарифную зону" входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км и Утяшево. Между этими станциями пассажиры могут проехать на любом пригородном поезде по одному тарифу.
В Екатеринбурге "Городской электропоезд" проходит через станции Екатеринбург-Сортировочный, о.п. Электродепо, о.п. ВИЗ, Екатеринбург-Пассажирский, о.п. Первомайская, Шарташ, о.п. Лесотехническая, о.п. Ботаническая, Уктус, о.п. Вторчермет, Керамик и Сысерть.
В Тюмени в "единую тарифную зону" входят станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км и Утяшево. Между этими станциями пассажиры могут проехать на любом пригородном поезде по одному тарифу.
Источник: РЖД