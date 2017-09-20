"ЮВТ АЭРО" получила разрешение на выполнение международных рейсов
20.09.2017, 12:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 сентября 2017 года Федеральное агентство воздушного транспорта Росавиация выдала допуск авиакомпании «ЮВТ АЭРО» на международные рейсы. Теперь перевозчик может совершать полеты за пределы Российской Федерации.
Новая авиакомпания, прежде чем получить право на международные рейсы, должна пролетать два года в воздушном пространстве России. В течение 2-х лет АО «ЮВТ АЭРО», в соответствии с требованиями действующего воздушного законодательства, выполняла полёты на внутренних воздушных линиях. Напомним, первый рейс был выполнен 17 июля 2015 года по маршруту Бугульма – Москва (Домодедово) – Бугульма.
10 июля 2017 года авиакомпанией были поданы документы в Росавиацию для получения допуска на международные полеты. Успешно пройдя проверку и контроль за соответствием воздушных судов, кадров, документаций для выполнения международных полетов, авиакомпания получила право летать за рубеж.
Генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев отметил: «Открытие международных рейсов является очередным этапом развития воздушного сообщения между Республикой Татарстан и другими городами, странами. Соответственно, открывается всё больше возможностей для развития туризма и расширения сотрудничества в различных областях».
Новая авиакомпания, прежде чем получить право на международные рейсы, должна пролетать два года в воздушном пространстве России. В течение 2-х лет АО «ЮВТ АЭРО», в соответствии с требованиями действующего воздушного законодательства, выполняла полёты на внутренних воздушных линиях. Напомним, первый рейс был выполнен 17 июля 2015 года по маршруту Бугульма – Москва (Домодедово) – Бугульма.
10 июля 2017 года авиакомпанией были поданы документы в Росавиацию для получения допуска на международные полеты. Успешно пройдя проверку и контроль за соответствием воздушных судов, кадров, документаций для выполнения международных полетов, авиакомпания получила право летать за рубеж.
Генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев отметил: «Открытие международных рейсов является очередным этапом развития воздушного сообщения между Республикой Татарстан и другими городами, странами. Соответственно, открывается всё больше возможностей для развития туризма и расширения сотрудничества в различных областях».
Источник: Аэропорт Казани