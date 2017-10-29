ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5339 бесплатных проездных документов оформила Центральная пригородная пассажирская компания за первые сутки закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро.

Наибольшее количество билетов выдано на железнодорожных станциях Люберцы-1 (2785 штук), Ухтомская (1079 штук) и Вешняки (526 штук).

Три станции фиолетовой ветки — "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" закрыты для пассажиров до 4 ноября. Ограничения введены из-за работ по строительству перегонного тоннеля для новой, Кожуховской линии.

На время закрытия участка фиолетовой ветки метро жители могут добраться до центра Москвы на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный разовый билет в одну сторону или туда-обратно можно получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино. Кроме того, право на бесплатный транзитный билет для пересадки имеют пассажиры, у которых есть проездной документ до железнодорожной станции Выхино. Пригородные электрички до 4 ноября проезжают её без остановки.