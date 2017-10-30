ОРЕАНДА-НОВОСТИ За два дня на участке Кожуховской линии метро, пролегающем под перегоном Таганско-Краснопресненской ветки, построили 22,4 метра тоннеля. Всего планируется проложить 50,4 метра, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Работы по проходке левого перегонного тоннеля новой Кожуховской линии до станции “Косино” под действующими тоннелями Таганско-Краснопресненской линии метро стартовали 28 октября. За первые два дня построена практически половина планируемого объема тоннеля — 22,4 метра», — сказал он.



Трасса тоннеля проходит ниже Таганско-Краснопресненской ветки на глубине от 3,1 до 3,55 метра. На проходку участка отведено пять суток, еще два дня уйдет на полную проверку пути и габаритов в тоннелях фиолетовой ветки. Сделают это при помощи специального измерительного вагона.



По словам Марата Хуснуллина, все системы тоннелепроходческого комплекса работают в штатном режиме, а мониторинг состояния действующих тоннелей метро ведется круглосуточно.



Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро — «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» — закрыты для пассажиров до 4 ноября. Ограничения введены из-за работ по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии. Согласно строительным нормам, на соседних линиях необходимо временно прекратить движение поездов. В мае 2018 года подобные работы организуют на этом участке еще раз.



Завершить строительство розовой ветки столичной подземки планируют в 2018 году. Всего на Кожуховской линии запроектировано восемь станций: «Нижегородская улица», «Стахановская», «Окская улица», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Линия будет проходить через районы Выхино-Жулебино, Рязанский, Нижегородский и Косино-Ухтомский.