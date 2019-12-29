ИА «Ореанда-Новости» На Дальнем Востоке российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых из государственного бюджета билетов вследствие исчерпания предоставленных властями средств.

20 декабря было объявлено о начале реализации отдельным категориям граждан субсидируемых авиабилетов на рейсы в дальневосточные города, в Симферополь, Калининград и в обратных направлениях.

На сайте авиакомпании указано, что «Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объёме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям». В сообщении также отмечается, что