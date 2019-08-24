ИА «Ореанда-Новости». Airbus, европейский производитель самолётов, разрабатывает аппараты, способные вдвое сократить выбросы. Секрет концепции заключается в гибридной электростанции.

Концептуальный дизайн самолёта был продемонстрирован на Международной авиационной выставке Air Tattoo в Королевских ВВС в Глостершире (Великобритания). Хищная птица - это гибридный электрический турбовинтовой региональный самолёт, способный выполнять широкий спектр задач.

Разработчики были вдохновлены работой Леонардо Да Винчи по созданию такого пассажирского самолёта. Крылья и хвост аппарата похожи на структуру тела птиц, называемого калифорнийским кондором. Это очень редкий вид птиц из семейства американских грифов. Крылья имеют «перья», которые можно индивидуально отрегулировать.

Дизайнеры Airbus представили концепцию Bird of Prey, в которой одновременно используется несколько нетипичных решений. Концепция регионального самолёта, рассчитанного на перевозку 80 пассажиров на расстояние до 1500 километров. Изготовлено по плану высокого крыла. Четыре турбовинтовых двигателя установлены под крылом - по два с каждой стороны.