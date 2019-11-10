ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Максим Акимов сообщил, что система поощрения дисциплинированных водителей, возможно, будет протестирована в 2020 году.

«В экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить… в режиме тестирования», – сказал вице-премьер. Политик также отметил, что для реализации данной инициативы не нужно специального оборудования.

В то же время, по его словам, будет необходимо создать соответствующую нормативную базу. «Регуляторную рамку для того, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их как-то монетизировать... эту регуляторную рамку придётся создавать», – заявил Акимов.

«Стимулы – это важная вещь. Это то, что может вдохновлять людей и подвигать их к тому, чтобы думать о собственной безопасности, безопасности своих партнёров по дороге», – заключил он.

Акимов также проинформировал журналистов о том, что проект будет реализовываться в рамках деятельности правовой комиссии по безопасности дорожного движения.