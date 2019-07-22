ИА «Ореанда-Новости» Вице-президент США Майк Пенс сообщил некоторые подробности, касающиеся полёта на Луну, запланированного на 2024 год. «На этот раз, когда мы полетим на Луну, это будет не просто визит – мы собираемся остаться», – заявил политик. Пенс отметил, что полученный в данной экспедиции опыт в будущее может пригодиться при организации высадки астронавтов на Марс.

«Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении. Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете», – сказал Пенс.

Он также особо отметил, что президент США Дональд Трамп всецело поддерживает лунную программу НАСА, которая называется «Артемида». В рамках данной миссии транспортный космический корабль многоразового использования «Орион» должен совершить полёт вокруг естественного спутника Земли.