Самой продаваемой в прошедшем месяце маркой стала LADA. В ноябре было продано 31 219 единиц данной марки. На втором месте расположилась марка KIA. Автомобилей этой марки в ноябре в России купили 19 611 штук. Третье место закрепила за собой марка Hyundai. Автомобилей с логотипом этой компании было продано в ноябре 16 314 штук.На долю этих трёх брендов пришлось более 40 процентов автомобильного рынка России. В пятерке также оказалась марки Renault и Volkswagen с показателями 12 833 и 9 169 штук соответственно.