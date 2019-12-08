08.12.2019, 07:35
Аналитическое агентство назвало самые популярные в России марки автомобилей
ИА «Ореанда-Новости» Аналитическим агентством был опубликован российский рейтинг продаж малотоннажных и легковых автомобилей за ноябрь 2019 года.
Самой продаваемой в прошедшем месяце маркой стала LADA. В ноябре было продано 31 219 единиц данной марки. На втором месте расположилась марка KIA. Автомобилей этой марки в ноябре в России купили 19 611 штук. Третье место закрепила за собой марка Hyundai. Автомобилей с логотипом этой компании было продано в ноябре 16 314 штук.
На долю этих трёх брендов пришлось более 40 процентов автомобильного рынка России. В пятерке также оказалась марки Renault и Volkswagen с показателями 12 833 и 9 169 штук соответственно.
Самой продаваемой в прошедшем месяце маркой стала LADA. В ноябре было продано 31 219 единиц данной марки. На втором месте расположилась марка KIA. Автомобилей этой марки в ноябре в России купили 19 611 штук. Третье место закрепила за собой марка Hyundai. Автомобилей с логотипом этой компании было продано в ноябре 16 314 штук.
На долю этих трёх брендов пришлось более 40 процентов автомобильного рынка России. В пятерке также оказалась марки Renault и Volkswagen с показателями 12 833 и 9 169 штук соответственно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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