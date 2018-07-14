ИА "Ореанда-Новости" По данным немецкого информационного агентства Bild в данный момент проходит проверка функционирования автомобилей автоконцерна Opel под руководством Федерального автомобильного ведомства Германии. Автопроизводителя подозревают в махинациях со вредными выбросами.

Opel – немецкая компания по производству автомобилей, основанная в 1863 году. С 1929 года компания перешла под руководства концерна General Motors. С 2017 года выкуплена организацией PSA.

Эксперты ведомства установили, что в процессе движения некоторых автомобилей неожиданно выключается система очистки. С технологической стороны отсутствуют какие-либо неисправности. Эта особенность характерна для более 50 тысяч автомобилей марки Opel с дизельным двигателем: моделей Cascada, Insignia и Zafira.

Автомобильное ведомство направило запрос в администрацию автоконцерна, в котором попросило прокомментировать и разобраться с возникшей проблемой в ближайшие две недели.

Предполагается, что автомобили, которые выпускаются сейчас на производстве лишены данной «ошибки». Ранее, руководство Opel компании сообщало, что все автомобили полностью соответствуют нормам.

Результатом таких разборок, даже если подтвердится невиновность автопроизводителя, чаще всего становится падение общей рыночной стоимости компании и снижение стоимости ее акций на фондовом рынке.

Это уже не первый масштабный случай нарушения экологического законодательства. До этого обвинения были вынесены в адрес автозаводов Volkswagen и Audi. Этот скандал получил название «дизельгейт». Правительство США обнародовало информацию о подмене данных, связанных с дизельными моторами. Дело было передано в прокуратуру Германии, после чего им занимался немецкий суд. В головном офисе Audi и личном доме главы организации проводились обыски. Почти 500 тысяч легковых автомобилей Volkswagen и Audi, проданных в США с 2009 по 2015 года были отозваны. Компания признала свою вину и выплатило штраф в размере одного миллиарда евро.