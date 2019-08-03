ИА «Ореанда-Новости» Авария произошла у метро «Технологический институт».

Как сообщили очевидцы, автомобиль «Лада» протаранил металлическое ограждение и вылетел на тротуар на Московском проспекте.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. По предварительной информации, серьёзных повреждений никто не получил.

Сейчас на месте аварии работают несколько экипажей ДПС.

Одной из причин ДТП называют дождливую погоду. Отечественную «легковушку» могло занести на мокром асфальте.