ИА «Ореанда-Новости» Газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что Минпромторг России предложил кабинету министров повысить утилизационный сбор на автомобили с начала 2020 года. В среднем ставка увеличится на 80 %, в отношении легковых машин – на 110 %.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что утильсбор учитывается в стоимости всех автомашин и составляет несколько десятков тысяч рублей. Таким образом, его увеличение может привести к росту цен на автомобили, поскольку данный сбор не компенсируется напрямую.

Утилизационный сбор был введён в 2012 году. Первоначально его выплачивали только зарубежные поставщики, начиная с 2014 года – все без исключения.