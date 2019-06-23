ИА «Ореанда-Новости» Более 400 пилотов подали судебный иск против компании Boeing. В качестве причины заявления претензий указано «беспрецедентное сокрытие» дефектов при разработке пассажирского самолёта 737MAX.

Лётчики недовольны решениями, которые привели к тому, что они были вынуждены терпеть убытки и испытывать психологические проблемы после того, как многие авиапредприятия приостановили эксплуатацию самолётов данной модели.

Слушание по делу состоится в суде города Чикаго 21 октября текущего года.

Полёты 737 МАХ были приостановлены в США и в других странах после двух катастроф. В ноябре 2018 года потерпел крушение самолёт авиакомпании Lion Air в Индонезии. В марте 2019-го лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии.