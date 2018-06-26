ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. 23 июня в Ростове-на-Дону произошла трагедия, повлекшая за собой смерть двух маленьких детей. Следственные органы выясняют причины произошедшего.

По словам представителей СК по Ростовской области, трое детей были оставлены без присмотра родителей. Спустя несколько часов вернувшаяся мать обнаружила в машине безжизненные тела двух младших детей трех и полутора лет. Старшая девочка в этот момент находилась в доме. По предварительной версии, смерть малышей наступила по причине перегрева организма.

Со слов источника в органах следствия, женщина отправилась на сдачу экзамена и оставила своих младших детей под присмотром старшего ребенка. Когда 13-летняя девочка отвлеклась, малыши оказались в машине, стоящей во дворе. К моменту возвращения матери с экзаменов, дети, находящиеся в раскаленном автомобиле, уже не подавали признаков жизни. Женщина вытащила их на улицу и вызвала медиков. Реанимировать детей врачам уже не удалось и они констатировали смерть из-за гипертермии. Следственный комитет осуществляет проверку произошедшего в рамках уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Смерть детей, забытых родителями в автомобилях, становится пугающим явлением. В прошлом году в Татарстане в машине было найдено тело малыша – двухлетний мальчик скончался от теплового удара, пробыв в душном автомобиле 15 часов. В 2016 году плачущего младенца в запертой машине обнаружили сотрудники службы эвакуации возле одного из въездов на ВДНХ. Ребенка удалось спасти. В 2014 году в Подмосковье пятилетний мальчик тайком пробрался в машину родителей, не смог выбраться и задохнулся. В этом же году в Ижевске родители в 30-градусную жару оставили грудного ребенка в машине, и отправились в торговый центр. Когда мать и отец вернулись, малыш уже не дышал.

Особенно высока статистика гибели детей по причине перегрева в автомобилях в США. Громкий резонанс вызвал случай гибели в Соединенных Штатах двухлетнего Димы Яковлева. Приёмный отец забыл усыновленного мальчика в машине на 9 часов при 32-х градусной жаре. Позднее мужчина был доставлен в больницу в шоковом состоянии. Он был оправдан судом, что стало причиной международного скандала.

Ежегодно в подобных обстоятельствам по всему миру погибают десятки детей. Такие происшествия могут случиться во вполне благополучных семьях. Например, родитель, загруженный повседневными проблемами, забывает отвезти ребёнка в детский сад и отправляется на работу, пока ребёнок тихо спит на заднем сидении.