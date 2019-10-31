ИА "Ореанда-Новости" Автомобильные эксперты назвали марки машин, которые впоследствии тяжело перепродать на отечественном авторынке. В тройке лидеров оказались популярные внедорожники и кроссоверы.

Третье место занял японский Nissan Qashqai, пользователи отметили, что из-за мотора найти покупателей будет довольно трудно. По мнению автоэкспертов, российские водители с сомнением смотрят на двигатели компактного вида, характеризующиеся наддувом и вариатором. «Серебро» в рейтинге принадлежит Skoda Yeti чешского производства. От этого автомобиля также сложно избавиться – претензии водителей касаются прежде всего двигателя машины. На первом месте расположился образец немецкой автомобильной промышленности - Volkswagen Tiguan. По словам специалистов, его тяжелее всего продать на рынке вторичной реализации автомобилей из-за ненадёжности бензинового надувного двигателя. Говорить, насколько это утверждение соответствует действительности, не приходится – эксперты ориентируются на мнение российских автомобилистов. Кроме того, говорят, что эта марка автомобиля испытывает трудности с газораспределительным механизмом и топливной аппаратурой.

Среди автомобилей, которые не пользуются большим спросом на отечественном рынке поддержанных авто, также можно выделить ещё одного представителя японского производства Nissan – Terrano. Эта модель разработана на базе французского Renault Duster. Причём, как отмечают специалисты, французский аналог пользуется гораздо большей популярностью, чем японский автомобиль. Интересная причина непопулярности сложилась у немецкого Mercedes-Benz S600 – высокая стоимость транспортного налога, а также затраты на ремонт автомобиля отпугивает многих потенциальных покупателей. Отметим, что налог составил свыше семидесяти пяти тысяч рублей.