ИА «Ореанда-Новости» С первых шагов советский автопром активно использовал поддержку зарубежных производителей, благодаря чему появился, в частности автомобиль ВАЗ-2101, ставший точной копией итальянского «Фиата».

Однако не только «копейка» была сконструирована на основе иностранного автомобиля.

Речь идёт и об автомобиле ГАЗ А 1932 года. Его создатели взяли «сплагиатили» американский «Форд».

«Москвич» 400 1946 года создали на базе немецкого «Опеля», а «Москвич» 2141 до неприличия похож на французский SIMCA-1308, ставший автомобилем года в 1976 году. Тем не менее, производители утверждают, что «Москвич» 2141 является полностью российской разработкой.