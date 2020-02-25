ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация европейского бизнеса поддержала идею повысить налог на старые автомобили.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) направила российскому вице-премьеру рекомендации и предложения, которые помогут вывести старые автомобили из эксплуатации. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо АЕБ.

Так, бизнесмены напомнили, что больше 80% российских автомобилей находятся в категории «Евро-3». Данный экологический класс считается небезопасным не только из-за уровня ущерба окружающей среде, но и срока службы. АЕБ заявила, что данные автомобили являются причиной высокого уровня аварийности в России, так как средний возраст этой категории превышает 15 лет.

В АЕБ предложили ввести государственные субсидии для покупки новых авто, а также определить некоторые ограничения. Например, запретить машинам экологического гласа «Евро-3» и ниже въезд в крупные города.