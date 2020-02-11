Полученные данные были опубликованы в пресс-релизе на официальном сайте лизинговой компании.По произведённым подсчётам «Европлана», таксисты оставляют у себя примерно одну треть всей выручки. Две трети от полученных денег уходят на оплату договорённостей.Примерно 25% от всей выручки забирают себе агрегаторы, 20% уходят на расходы по эксплуатации автомобиля, ориентировочно 4% перечисляются таксопарку, а ещё 3% включают в себя автострахование машины.