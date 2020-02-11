11.02.2020, 13:29
«Европлан» подсчитал среднюю зарплату таксистов
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты «Европлана» подсчитали среднюю зарплату таксистов. Полученные данные были опубликованы в пресс-релизе на официальном сайте лизинговой компании.
По произведённым подсчётам «Европлана», таксисты оставляют у себя примерно одну треть всей выручки. Две трети от полученных денег уходят на оплату договорённостей. Таким образом, при полном рабочем дне в 8 часов и пятидневной рабочей неделе водители такси могут получить от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.
Примерно 25% от всей выручки забирают себе агрегаторы, 20% уходят на расходы по эксплуатации автомобиля, ориентировочно 4% перечисляются таксопарку, а ещё 3% включают в себя автострахование машины.
По произведённым подсчётам «Европлана», таксисты оставляют у себя примерно одну треть всей выручки. Две трети от полученных денег уходят на оплату договорённостей. Таким образом, при полном рабочем дне в 8 часов и пятидневной рабочей неделе водители такси могут получить от 20 до 25 тысяч рублей в месяц.
Примерно 25% от всей выручки забирают себе агрегаторы, 20% уходят на расходы по эксплуатации автомобиля, ориентировочно 4% перечисляются таксопарку, а ещё 3% включают в себя автострахование машины.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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