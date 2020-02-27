ИА «Ореанда-Новости». Федеральная антимонопольная служба России будет регулировать цены на авиабилеты в связи со снижением общего числа международных рейсов.

Государственная служба уверена, что такая необходимость есть. Авиакомпании несут огромные убытки из-за закрытия авиасообщений с Китаем и Южной Кореей, снижением числа перелетов по всему миру, поэтому многие из них могут повысить цены на билеты внутренних рейсов. ФАС будут держать под контролем этот вопрос.

Напомним, что сейчас международные рейсы между Россией Китаем, а также Южной Кореей разрешены только «Аэрофлоту» из терминала F аэропорта Шереметьево. Весь терминал предоставлен под осуществление перелётов в этом направлении.