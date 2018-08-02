ИА «Ореанда-Новости». Футболист сборной России Фёдор Смолов признал вину в дорожно-транспортном происшествии от 1 августа 2018 года.





Сотрудники полиции Краснодарского края провели допрос спортсмена, в ходе которого Смолов подтвердил, что именно он самостоятельно управлял автомобилем в тот момент, когда он врезался в металлическое заграждение.





Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло в среду на Ставропольской улице в районе Вишняковского рынка города Краснодар. Машина BMW M5 First Edition пробило ограждение, после чего скрылось с места происшествия.

Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля не справился с управлением. Сообщается, что находившийся за рулем во время маневра не смог вывернуть руль вправо, из-за чего автомобиль и протаранил забор.





Ранее сообщалось, что Фёдор Смолов не принимал участие в дорожно-транспортном происшествии, так как одолжил на время свою машину знакомому. Теперь, когда его вина установлена, футболисту грозит лишение прав, а также арест на 15 суток за оставление места аварии.





Фёдор Смолов в ходе допроса отметил, что ему стало плохо во время движения транспортного средства. Именно из-за общего недомогания футболист потерял управление автомобилем, а затем скрылся с места дорожно-транспортного происшествия для оказания возможно необходимой медицинской помощи.





Стало известно, что сам спортсмен никак не пострадал. Однако автомобиль получил серьезные повреждения после столкновения с забором. Напомним, что причастность Фёдора Смолова к дорожно-транспортному происшествию установили именно по его машине.



BMW M5 лимитированной версии First Edition, по утверждению средств массовой информации Кубани, является единственной в регионе. У данного седана отличная от всех мощная комплектация, а также уникальный цвет кузова. Сообщается, что в мире произведено порядка 400 таких машин, на территории Российской Федерации их зарегистрировано только 20. Высокая начальная стоимость автомобиля – около 9 миллионов рублей – говорит о большой цене на комплектующие для машины. Ремонт после аварии обойдется футболисту в крупную сумму.

Ранее

Фёдор Смолов участвовал в матче «Краснодар – Рубин» в качестве капитала футбольного клуба. Тот факт, что спортсмен играл в основном составе команды и даже отличился голом в ворота противника, говорит о том, что серьезных проблем со здоровьем у футболиста не было обнаружено.