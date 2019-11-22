ИА «Ореанда-Новости». В Генеральной прокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра для водителей, которые хотел ввести Минздрав.

Об этом заявил первый заместитель руководителя ведомства Александр Буксман.

В Генпрокуратуре инициатива Минздрава не вызвала восторга. Наоборот, идеи министерства подверглись критике, что и отметил Буксман.

Он сообщил, что по действующему законодательству, медицинским учреждениям запрещено передавать в МВД, ГИБДД и другие ведомства данные о наркоманах и алкоголиках. Это личные данные, которые должны остаться в тайне. Именно по этой причине, граждане, состоящие на учёте, становятся водителями.

Ранее сообщалось, что по инициативе Минздрава, усложнится процедура обновления и получения водительских прав. Для этого будет необходимо сдать кровь и мочу на выявление наркотических и психотропных веществ и алкоголя.

Однако проект вызвал негативную реакцию среди населения. В несколько раз выросли очереди в наркологические диспансеры. Кроме того, могла повыситься стоимость необходимых справок. Минздрав был вынужден отложить проект.