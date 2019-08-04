ИА «Ореанда-Новости» Персонаж Данила Багров в культовом российском фильме «Брат 2» ездил на раритетном Cadillac DeVille Coupe, который перестали выпускать в 1975 году.

История создания автомобиля началась в 1949 году, когда на заводе в Детройте собрали автомобиль Cadillac, ставший миллионным в линейке. Через несколько месяцев концерн представил новую модель Coupe Deville – она стала самой дорогой из ранее собранных.

В боевике «Брат 2» режиссеры сняли Cadillac, который называют эталоном классических зарубежных авто. Машина весила более двух тонн, а длина составляла шесть метров.

Cadillac DeVille Coupe перестали выпускать с 2005 года.